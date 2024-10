Notícias 'Pedra no sapato' de muitos estudantes: Dicas para fazer uma boa redação no Enem As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. São 4,3 milhões de inscritos confirmados. Por Flipar

Agencia Brasil / Wikimedia Commons