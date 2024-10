Flipar Renée Zellweger volta a viver Bridget Jones em quarto filme do famoso 'diário' A saga de Bridget Jones vai ter continuação. A Universal Pictures programou para 2025 o retorno da personagem ao telão, mais uma vez com Renée Zellweger no papel. A atriz, que completou 55 anos no dia 25 de abril, será protagonista no longa-metragem com o título “Bridget Jones: Louca pelo Garoto”. Por Flipar

- Instagram @renee__zellweger