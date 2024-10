Flipar Shopping do RJ ganha estátua de vencedora do concurso Miss Elegante nos anos 1950 O Shopping Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, abriga desde 30/10 uma escultura em homenagem a Corina Baldo. Ela foi a primeira vencedora do Miss Elegante do bairro de Bangu, concurso que teve grande relevância na cidade nos anos 1950. Por Flipar

Divulgação