Flipar Tesouro arqueológico se destaca no litoral paulista Um sítio arqueológico com quase 3 mil peças e tesouros do século 19 foi encontrado recentemente no bairro Paquetá, em Santos, no litoral paulista. A descoberta valoriza uma região estudada com dedicação por arqueólogos . Por Flipar

Divulgação/ALasca Arqueologia