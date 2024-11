Flipar Ônibus circulam com escolta policial no RJ para evitar sequestro e uso em barricadas O grande número de ônibus sequestrados para uso em barricadas na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, fez com que os veículos passassem a circular com escolta policial entre 23h e o início da manhã. A informação é de reportagem do portal G1. Por Flipar

Reprodução/TV Globo