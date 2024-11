Flipar Pé encontrado no Everest pode ser de alpinista desaparecido há um século na maior montanha do mundo Documentaristas da National Geographic encontraram uma bota com restos de um pé numa área do Monte Everest por onde, de acordo com relatos históricos, o alpinista Andrew 'Sandy' Irvine (foto) tentou chegar ao cume da montanha mais alta do mundo. Seu desaparecimento é um dos mistérios do alpinismo, pois não se sabe até hoje se ele conseguiu alcançar o feito. Por Flipar

Domínio público