Flipar Escultura de serpente asteca é descoberta no México Arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), do México, descobriram recentemente uma serpente de pedra enterrada no solo da antiga capital do Império Asteca, Tenochtitlán. Um achado que revive uma das civilizações mais misteriosas da América Latina. Por Flipar

INAH