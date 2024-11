Flipar A ilha brasileira, infestada de cobras venenosas, onde é proibido botar os pés A Ilha da Queimada Grande, a 35 km do litoral paulista, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Entra em qualquer lista de ambientes onde o ser humano não pode pisar (exceto com autorizações especiais). Por Flipar

Prefeitura Municipal de Itanhaém wikimedia commons