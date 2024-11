Flipar Arqueólogos encontram 'vampira' com foice no pescoço e cadeado no pé Arqueólogos acharam o esqueleto de uma jovem com idade estimada de 18 anos em condições misteriosas num cemitério rural do século XVII, perto da vila de Pien, na Polônia. Por Flipar

reprodução/Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan