Morre Agnaldo Rayol, um dos maiores nomes da música brasileira

Além disso, foi uma das atrações da edição de estreia do programa Jovem Guarda. No cinema, protagonizou 'Agnaldo, 'Perigo à Vista' em 1969 e, ainda como ator, esteve no elenco das telenovelas: 'Mãe' (1964), 'O Caminho das Estrelas' (1965), 'A Última Testemunha (1968), 'As Pupilas do Senhor Reitor' (1970) e 'Os Imigrantes' (1981).