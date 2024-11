Flipar Maior crocodilo do mundo em cativeiro morre na Austrália; parque divulga imagem impressionante do espécime O santuário de vida animalnMarineland Melanesia Crocodile Habitat divulgou uma imagem que dá bem a dimensão do tamanho do crocodilo que detinha o título de maior do mundo em cativeiro. Cassius, como era chamado, tinha 5,48 metros de comprimento. Por Flipar

Divulgação