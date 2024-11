Flipar Empresária fatura R$ 2,5 milhões com comida baiana em Londres Sob o comando de Camila Vargas, empresária brasileira que vive na Europa há quase 20 anos, o Little Piece of Bahia (Pedacinho da Bahia, em português) faz sucesso no Reino Unido. O empreendimento leva o sabor da culinária baiana para locais da Inglaterra. Em 2023, apenas a unidade de Londres alcançou um faturamento de £400 mil (R$ 2,5 milhões). Por Flipar

Baiana Camila fatura milhões vendendo quitutes típicos da bahia - Instagram @littlepieceofbahia