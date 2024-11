Flipar Derretem no pão: Melhores manteigas do mercado no Brasil A coluna 'Paladar', do jornal 'O Estado de São Paulo', testou e fez um ranking com marcas de manteigas sem sal que estão à venda no comércio brasileiro. O ingrediente é uma verdadeira paixão na cozinha francesa e sempre usada por renomados chefs. Por Flipar

Divulgação