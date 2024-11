Flipar Lauren Bacall: Além da beleza, uma voz que seduzia em Hollywood No dia 12 de agosto, fez 10 anos da morte da atriz Lauren Bacall. Nascida em Nova York em 16/9/1924, ela teve derrame aos 89 anos. Lauren foi casada com outro ícone do cinema, Humphrey Bogart, de 1945 a 1957. Bogart morreu em 14/1/1057 aos 57 anos. Por Flipar

Creative commons wikimedia Dominio Publico