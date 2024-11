Flipar A arte e o legado de Amy Lee e Evanescence, atração no Rock in Rio Já ouviu falar na banda Evanescence, uma das atrações do palco mundo no domingo (15 de setembro), terceiro dia de Rock in Rio? Será a terceira a se apresentar, em dia de Paralamas do Sucesso, Journey, e Avenged Sevenfold - evento principal. Dessa forma, conheça um pouco da história do grupo, formado nos anos 1990. Por Flipar

Instagram @evanescenceofficial