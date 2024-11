Flipar Ian McKellen recebe convite para novos filmes de 'Senhor dos Anéis' O ator Ian McKellen revelou que foi contatado para retornar ao papel de Gandalf em um novo filme de 'O Senhor dos Anéis', chamado em inglês 'The Hunt for Gollum'. Em entrevista ao portal The Big Issue, o ator revelou que está aguardando a primeira versão do roteiro. Por Flipar

New Line/Divulgação