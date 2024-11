Flipar Aranha venenosa entrou em caixa de brinquedos e feriu criança Um caso que aconteceu recentemente no município de Nova Lima (MG) acendeu o alerta para os cuidados necessários com caixotes guardados em casa. Um menino de 3 anos foi picado por uma aranha armadeira que estava numa caixa de brinquedos (foto). O menino foi levado ao médico com vermelhidão e dor intensa. Por Flipar

Reprodução redes sociais