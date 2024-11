Flipar Hitchcock: Conheça a trajetória do cineasta consagrado como 'Mestre do Suspense' O cineasta, Alfred Hitchcock foi um dos mais influentes e aclamados do mundo. Nascido em 13/8/1899, ele tornou-se o 'Mestre do Suspense', com filmes que marcaram o gênero. Por Flipar

wikimedia commons Fred Palumbo