Flipar Sequência do jogo Hogwarts Legacy terá elementos de série que adapta Harry Potter A sequência do jogo eletrônico Hogwarts Legacy terá associações com as histórias da nova série da HBO que irá adaptar os livros de Harry Potter, de J.K.Rowling. A revelação foi feita David Haddad, presidente da Warner Bros., em entrevista à revista Variety. Por Flipar

Reprodução