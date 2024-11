Flipar Claudia Alencar está namorando advogado 26 anos mais novo: 'Idade é só um número' A atriz Claudia Alencar, de 72 anos, está namorando o advogado Maurício Ferreira, 26 anos mais novo que ela. No fim de setembro, o casal foi fotografado deixando um bar no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Por Flipar

Tributo Artista/Wikimedia Commons