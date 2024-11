Flipar Toyota anuncia conclusão do primeiro voo teste com 'carro voador' no Japão A Toyota, gigante da indústria automotiva, e a Joby Aviation, corporação americana especializada em aviação, anunciaram a conclusão com sucesso do primeiro voo teste de 'carro voador' desenvolvido em conjunto pelas empresas no Japão. Por Flipar

Divulgação/Joby Aviation