Flipar Johnny Depp declara 'lição e aprendizado' após execração pública e baixarias no processo contra ex-mulher Em entrevista ao “Hollywood Reporter”, Johnny Depp disse que teve um 'aprendizado' , que lhe serviu de 'lição' com a execração pública pós acusações de violência doméstica feitas pela atriz Amber Heard, sua ex-esposa. O ator teve problemas com a carreira, com cancelamento na indústria cinematográfica. Por Flipar

reprodução instagram