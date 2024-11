Flipar Teleton recria cena divertida de Silvio Santos e bate Globo na audiência O Teleton - programa de doações promovido pelo SBT - foi ao ar no dia 9/11 e liderou a audiência no começo da madrugada, com 5,4 pontos contra 4,8 da Globo (que exibia os melhores momentos do festival Afropunk, realizado em Salvador). A adesão foi grande e o Teleton conseguiu arrecadar R$ 36 milhões para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiência) Por Flipar

Divulgação SBT