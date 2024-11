Flipar Estudo identifica vírus da raiva em capivaras mortas no litoral de SP A revista “Veterinary Research Communication” relatou três casos de raiva em capivaras encontradas mortas no Brasil entre o fim de 2019 e início de 2020. O estudo no cérebro dos animais foi feito no Instituto Pasteur, em São Paulo (SP), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estados de São Paulo (Fapesp). Por Flipar

Capivara - Flickr silene andrade