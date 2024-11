Flipar Pra quem não viu: Silvio Santos foi padrinho de Íris, sua futura mulher, no primeiro casamento dela A morte de Silvio Santos causou uma baixa na lista de relacionamentos longevos entre personalidades do mundo artístico. Silvio estava casado desde 1981 com Íris Abravanel. Por causa de ciúmes, eles chegaram a se separar em 1992, mas reataram um ano depois. O que poucos sabem é que Silvio foi padrinho do primeiro casamento de Iris. Por Flipar

Reprodução do Instagram @patriciaabravanel