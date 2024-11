Flipar Neve no deserto: fenômeno raro atinge região na Arábia Saudita As dunas da cidade de Al-Jawf, no deserto de Al-Nafud, na Arábia Saudita, foram tomadas por neve no dia 03/11/2024. Segundo a Saudi Press Agency, uma chuva torrencial com tempestade de granizo foi responsável pela formação de camadas de gelo que cobriram a areia da região. Por Flipar

Reprodução/X