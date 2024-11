Flipar Erosão costeira: avanço do mar faz cidade da Paraíba decretar emergência Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, decretou situação de calamidade pública pelos impactos do avanço das águas do Oceano Atlântico. Mais de 20 casas foram destruídas, de acordo com a prefeitura da cidade. Por Flipar

Reprodução