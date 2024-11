Flipar Pinguim-de-magalhães: Espécie nativa da América do Sul está em época de reprodução Espécie mais comum de pinguim da América do Sul, o pinguim-de-magalhães passa entre setembro e fevereiro pelo período de reprodução, com os ninhos formados no chão ou em pequenas tocas. Saiba mais a seguir sobre essa ave marinha! Por Flipar

Ben Tubby FlickR wiki commons