Flipar Pesquisadores descobrem maior colônia de corais do mundo Uma equipe de pesquisdores da National Geographic Society's Pristine Seas descobriu a maior colônia de corais do mundo. Foi durante uma expedição em outubro de 2024 nas Ilhas Salomão, um arquipélago localizado no sudoeste do Oceano Pacífico. Por Flipar

Divulgação - Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas