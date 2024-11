Flipar Pinguim-imperador se perde e vai parar na Austrália, a 3.500 km de casa Um pinguim-imperador apareceu no litoral da Austrália, para espanto geral. Foi na Praia de Denmark, no extremo sul do país. O animal, que vive na Antártida, estava na areia. Com quase 1 metro de altura, ele estava sozinho, e especialistas deduziram que ele se perdeu no oceano. Por Flipar

Divulgação Miles Brotherson Departamento de Biodiversidade e Conservação da Austrália