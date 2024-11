Flipar Treta entre Brad Pitt e Angelina Jolie vai parar no tribunal em 2025; entenda A treta entre os atores Brad Pitt e Angelina Jolie está longe de acabar. Isso porque os dois vão se reencontrar no tribunal em 2025 para continuar a disputa legal em torno do Château Miraval, propriedade adquirida pelo ex-casal em 2008. Por Flipar

Reprodução / Instagram