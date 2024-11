Flipar Egito planeja cidade futurista com edifício sustentável de 240 metros de altura Há oito anos, o Egito trabalha na construção da 'Nova Capital Administrativa' nos arredores do Cairo, um empreendimento grandioso, sustentável e extremamente caro, com custos estimados em US$ 58 bilhões (cerca de R$ 327 bilhões). Por Flipar

Divulgação/AS+GG