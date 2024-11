Flipar Lêmures: espécie nativa de Madagascar ficou popular com animação, mas pode acabar Os lêmures estão na lista das espécies de animais sob ameaça de extinção. Por isso, quando um indivíduo nasce, é motivo de comemoração. É o que aconteceu com um filhote de lêmure-sifaka, recentemente, no zoológico Chester, em Cheshire, na Inglaterra. Por Flipar

Reprodução/Instagram