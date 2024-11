Flipar Dia Mundial do Xadrez: No Brasil, tem escola apostando no tabuleiro como estratégia para estimular o raciocínio lógico dos alunos 19 de novembro é Dia Mundial do Xadrez. Um esporte, um jogo, um instrumento para estimular o pensamento e a capacidade de raciocínio e de dedução. Com ícones mundiais e também uma prática simples e eficiente em clubes e instituições de ensino. Por Flipar