Flipar Cotada para o Oscar, Angelina Jolie tem trajetória de polêmicas e até encomendou sua própria morte; entenda o que aconteceu Aos 49 anos, completados em 4/6, Angelina Jolie é uma das atrizes mais belas do mundo, e também é reconhecida pelo talento. Ela está sempre nos noticiários sobre celebridades por causa das rusgas com o ex-marido, o ator Brad Pitt, com quem vai travar uma briga no tribunal de justiça em 2025 por causa de uma vinícola que era do casal. Por Flipar

surayy - Flickr