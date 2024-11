Flipar Vulcão volta a agir na Islândia: País é Terra do Fogo e do Gelo Um vulcão que fica na península de Reykjanes, a 30 km de distância da capital da Islândia, Reykjavik, entrou em erupção na noite de 20/11. Foi a décima erupção em três anos, segundo o escritório de meteorologia do país. Por Flipar

Divulgação Public Safety Department of the National Police