Flipar Papa Francisco muda funerais papais e quer ser enterrado em caixão simples O papa Francisco promoveu uma reforma para simplificar e flexibilizar os ritos funerários papais. O Sumo Pontífice da Igreja Católica deu aval para as mudanças no dia 20 de novembro e elas constam do livro litúrgico que foi aprovado pelo líder religioso em 29 de abril. Por Flipar

Reprodução