Flipar Presente para os fãs! Beyoncé anuncia show em intervalo de jogo no Natal A cantora Beyoncé surpreendeu os fãs ao anunciar nas redes sociais que fará uma apresentação no Natal, dia 25 de dezembro. A performance da popstar irá acontecer no intervalo do jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans, pela Liga de Futebol Americano (NFL, na sigla original em inglês. Por Flipar

Reprodução Instagram