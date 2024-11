Flipar Camaleões: Mestres da camuflagem no reino animal Quando se fala em disfarce no mundo animal, o camaleão é logo lembrado. Mestre das camuflagens, ele tem tanta popularidade nesse assunto que virou sinônimo de capacidade de mudança: 'Ele é um camaleão, as pessoas dizem sobre alguém que se transforma com facilidade. Por Flipar

Imagem de Jan Jakubowski por Pixabay