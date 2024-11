Flipar Nada escapa: Espécies com visão aguçada no mundo animal Existem animais com visão excepcional, como aves de rapina, felinos e alguns insetos. Essa capacidade é essencial para caça, sobrevivência e navegação, permitindo detectar presas, predadores ou obstáculos a longas distâncias ou em baixa luz. Por Flipar

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia - Ninhos mais curiosos de animais para proteção das crias - Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc