Flipar Confira todos os filmes vencedores do Globo de Ouro/drama neste século A 82ª edição do Globo de Ouro ocorrerá em 5 de janeiro de 2025. O prêmio é um dos mais importantes do mundo. Veja quais foram os filmes escolhidos como os melhores do ano desde o começo do século 21, n a categoria Drama. Por Flipar