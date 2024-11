Flagrantes absurdos: Pessoas transportam cavalos em moto e no banco traseiro do carro; saiba em que estado

No outro, um cavalo é transportado no banco traseiro de um carro, com a cabeça para fora. Além de não caber no banco , o animal se expõe a dois perigos: o de se ferir ou morrer numa colisão ou de ter a cabeça atingida por algum veículo. Foi na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, na altura de Belford Roxo.