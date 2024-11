Flipar De dar vertigem: As pontes mais altas do mundo O viaduto Millau, na França, é a ponte mais alta do mundo (considerando a estrutura em si). São 270 metros, no vão livre sobre o rio Tarn. Com 8 trechos de aço, suportados por cabos escorados em 7 pilares de concreto, a ponte faz ligação com a Espanha e tem 2.460m de extensão. Por Flipar

Mike McBey / Wikimedia Commons