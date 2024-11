Flipar Cataratas do Iguaçu: elenco do remake de ‘Vale Tudo’ se derrete por paisagem As gravações de “Vale Tudo” tiveram início no fim de semana de 23 e 24 de novembro. E os atores Cauã Reymond e Tais Araújo se derreteram por Foz do Iguaçu, onde acontece a etapa inicial da novela global, um remake do original de 1988, que também começava na cidade paranaense. Por Flipar

Reprodução/Instagram