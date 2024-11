Flipar É pra desistir do cigarro: Anvisa aprova advertências pavorosas nas embalagens A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo conjunto de imagens e textos para embalagensde cigarros. A meta é mostrar problemas graves decorrentes do fumo e,assim, desestimular a prática. As normas serão obrigatórias a partir de 2 de novembro de 2025. Por Flipar

Divulgação