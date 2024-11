Enem: estudante assaltado a caminho do exame terá direito à reaplicação da prova

Reportagem do Jornal Nacional mostrou que Thierry (com o pai na foto) foi assaltado quando se dirigia ao local onde ocorreria o exame. Um grupo de homens trajados com a camisa do Flamengo tomou a mochila em que o estudante carregava sua documentação. A bolsa, que trazia o emblema do Fluminense desenhado, foi encontrada queimada horas depois.