Flipar Dia da Amizade Brasil-Argentina: Conheça as cidades brasileiras que fazem fronteira com os hermanos Que Brasil e Argentina são rivais no futebol, todo o mundo sabe. O que nem todos sabem, porém, é que no dia 30 de novembro é celebrado o Dia da Amizade Brasil-Argentina. A data serve para reforçar os laços de amizade e cooperação entre os dois países vizinhos, que contam com uma fronteira de incríveis 1,2 KM de extensão. Por Flipar

Freepik