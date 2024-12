Flipar Símbolo de resiliência: 10 anos do One World Trade Center O One World Trade Center fez dez anos de inauguração em 3/11/2024. O prédio surgiu como um poderoso símbolo de resiliência e renovação no horizonte de Nova York, substituindo as Torres Gêmeas, destruídas pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Por Flipar

Youtube/ EarthCam