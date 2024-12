Flipar 205 anos do Museu do Prazo: Uma pérola no coração da Espanha Fundado em 1819, o Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, é considerado um dos mais importantes do mundo e celebrou seu aniversário de 205 anos em 2024. Vamos saber um pouco mais de sua história Por Flipar

Coralma/Wikimedia Commons