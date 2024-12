Flipar Melancia: Doce e refrescante, tem pouca caloria, hidrata e nutre Com a proximidade do verão e do calor intenso em várias regiões do Brasil, a população terá que se alimentar de forma adequada, com frutas e verduras. A busca é por alimentos nutritivos, que trazem benefícios à saúde e refrescam. Assim, a melancia cai bem. Por Flipar

Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay